Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da, Park Halindeki 3 Özel Halk Otobüsü Yandı

Tekirdağ'da, Park Halindeki 3 Özel Halk Otobüsü Yandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da park halindeki 3 özel halk otobüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Tekirdağ'da, Park Halindeki 3 Özel Halk Otobüsü Yandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da park halindeki 3 özel halk otobüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Otogar kavşağında otobüslerin park ettiği alanda, bir özel halk otobüsünde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki otobüse daha sıçradı.  İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, söndürüldü.

Otobüsler kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:55 Kaynak: DHA

Merkez, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti

Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına İnceleme Başlatıldı İçişleri Bakanlığı, 2018 Yılında 294 Bin Suriyelinin Ülkesine Geri Döndüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 09:09:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da, Park Halindeki 3 Özel Halk Otobüsü Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]