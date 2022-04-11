Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

11.04.2022 18:43

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 59 UD 721 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Şinasi Kurşun Caddesi'nde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı.

Hafif ticari araç 4 araca çarptıktan sonra durdu.

Yaralanan sürücü M.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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