Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 59 UD 721 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Şinasi Kurşun Caddesi'nde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı.
Hafif ticari araç 4 araca çarptıktan sonra durdu.
Yaralanan sürücü M.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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