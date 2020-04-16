Tekirdağ'da park halindeki tırlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası henüz belirlenemeyen otomobilde sıkışan sürücü M.A. ile yanındaki N.A, sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A'nın kontrolünden çıkan otomobil, Büyükkarıştıran Mahallesi yolunda park halindeki iki tıra çarptı.

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