Tekirdağ'da 'parke taşı' krizi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'parke taşı' krizi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iddiaya göre mahalle muhtar derneğinin isteği üzerine parke taşı gönderen Süleymanpaşa Belediyesine 24 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'da 'parke taşı' krizi, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iddiaya göre mahalle muhtar derneğinin isteği üzerine parke taşı gönderen Süleymanpaşa Belediyesine 24 bin lira ceza kesildi.


Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki 2 mahallede bulunan muhtar dernekleri iddiaya göre çamurlu ve bozuk olan yolları için Süleymanpaşa Belediyesinden parke taşı talep etti. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesince bozuk ve çamurlu yollara döşenmesi için Şarköy'deki söz konusu 2 mahalleye 4-5 kamyon parke taşı gönderildi. Parke taşı gönderildiğini duyan Şarköy Belediyesince söz konusu mahalleye gidilerek, parke taşı gönderen Süleymanpaşa Belediyesine encümen kararıyla 24 bin lira ceza kesildi.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle kırsal mahallelerdeki muhtarlarımız birkaç fotoğraf gösterdiler. 'Yağışlardan sonra köyün halini gösterdiler. Neredeyse diz kapağına kadar çamur içerisinde büyük bir mücadele veriyoruz. Evlerimize giremiyoruz. Bu konuyla ilgili çok acil taşa ihtiyacımız var' dediler. 'Bu konuda Şarköy Belediyesinden destek istemediniz mi' diye sorduğumuzda 'söyledik ama maalesef çözüm alamadık. Halen bu çamurla mücadele etmek zorunda kalıyoruz' dediler Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak elimizdeki taşların ancak bize yeteceğini ama daha önce çıkma taş diye tabir ettiğimiz depoladığımız temizlenmiş olanları size verelim, işinizi görecekse yapın dedik. Sonra arkadaşlarımız 2 tane köye 4 ya da 5 kamyon bu taşlardan gönderdiler" dedi.


"Cezanın iptali ile ilgili mahkemeye başvuracağız"


Yüksel açıklamasının devamında, "Oradaki vatandaşlarımız da bu taşları tek tek yerlerine sermeye başladılar. Fotoğrafları da geldi çok da hoşumuza gitti. Bundan 2-3 gün önce Şarköy Belediye encümeninden bir yazı gelmiş. Köy başına 12 bin lira civarında toplam da ise 24 bin liralık bir ceza gelmiş. 'Süleymanpaşa Belediyesi molozlarını Şarköy'ün sınırlarına döküyor' diye ceza kesmişler. Halbuki çok iyi biliyorlar ki biz oradaki köylünün ihtiyacını karşılamak için Süleymanpaşa Belediyesinin atıl durumundaki taşlarını verdik. Oradaki dedelerimiz ve ninelerimiz taşları kendi evlerinin önüne sermeye başlamışlar köy de pırıl pırıl olmuş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz arkadaş biz buradan herhangi bir siyasi rant beklemedik. Cezanın iptali ile ilgili mahkemeye başvuracağız" diye konuştu.


Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise, "Süleymanpaşalı vatandaşlarımıza olan saygıdan dolayı bu olayı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Gelen ihbarlar üzerine kendi sorumluluk alanımıza kim olursa olsun istediği yere kamyonlarla hurda çıkma taşları izinsiz bir şekilde dökmesi, sorumlu müdürlerimiz tarafından tespit edilip gerekli işlemi yapmışlardır" ifadeleri kullanıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:49 Kaynak: İHA

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