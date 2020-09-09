Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada

TEKİRDAĞ'da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü.

Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada, System.String[]

TEKİRDAĞ'da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.

Olay, cuma akşamı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Güneş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta arkadaşlarıyla oynayan A.B.'nin yanına gelen bir çocuk, "Burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz" diyerek tartışmaya başladı. Çocuklar arasında çıkan kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Çocuklardan biri eve gidip durumu anlattığı ablası A.G,. bir süre sonra parka gelip o sırada arkadaşlarıyla birlikte oturan A.B.'ye sandalye fırlattı, ardından otururken yumruk ve tekme atarak saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan A.B.'nin yanına parkta bulunanlar gitti. Parktaki vatandaşlar çocuğu darbeden A.G.'yi uzaklaştırdı. Çocuğun A.G. tarafından darbedilme anları çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Darbedilen çocuğun eve gelip olayı anlattığı annesi Derya B., oğlunu hastaneye götürüp, darp raporu aldı. Derya B., darp raporu ve oğlunun dövülme anlarının bulunduğu görüntülerle polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.'OĞLUMA ÇOK KÖTÜ ŞİDDET UYGULADI'Derya B., olayın cuma akşama olduğunu belirterek, "Oğlum arkadaşlarıyla parka gitti. Yanına 10 yaşındaki bir çocuk geliyor ve 'burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz' diyor. Oğlum da diyor ki, şu an biz sallanıyoruz sıranı bekle. Çocuk onu iteliyor ve hakaret ediyor. Oğlum da buna karşılık çocuğu iteliyor ve hakaret etmemesini söylüyor. Sonrasında beraber karşılıklı kavga ediyorlar. Oğlum ona vuruyor, o da oğluma vuruyor sonra ayırıyorlar çocuklar onları. Çocuk eve gidip ablasına haber veriyor. Bu sırada benim oğlum parkta durumdan habersiz arkadaşlarıyla oturuyor. Ablası birden yukarıdan geliyor ve sorgusuz sualsiz çocuğumu dövmeye başlıyor. Oğluma çok kötü şiddet uyguluyor. Oğlumun kafasını sandalyeye vuruyor, yerden yere vuruyor. Yüzüne yumruklar ve tekmeler yağdırıyor. Sonra da kafasını tekrardan yere vuruyor. Millet bunu ayırıyor. Oğlumu orada tehdit ediyor ve onu tekrar döveceğini, bunun daha bir başlangıç olduğunu söylüyor" dedi.'KABUL GÖRÜYOR'Oğlunun olaydan sonra gece uyurken kabuslar gördüğünü söyleyen Derya B., "Ben bu olaydan sonra hemen o akşam şikayetçi oldum. Olay karakola arz etti. Darp raporu aldık. Yaşı çok küçük olduğu için tutanak tuttular oğluma. Yaşı küçük olduğu için ifadesini alamıyorlardı, savcılığa sevk ettiler. Uzmandan darp raporu alıp, geçici raporla beraber bunu savcılığa gönderdik. Savcılık görüntüleri istedi. Bu kadın hakkında soruşturma başlatılacak, darptan dolayı. Bu olaydan sonra oğlumun psikolojisi çok bozuldu. Geceleri uyurken 3 gündür kabus görüyor, uyuyamıyor, sürekli ağlıyor ve her şeye tepki gösteriyor, kendini ifade etmeye çalışıyor. Benim oğlumun durumu şu anda çok kötü. Ben de, babası da üç günden beridir bu olayı atlatmıyoruz. Yemiyoruz, içemiyoruz, gözümüzü kapattığımız an o kabus dolu dakikalar gözümüzün önünde tekrar tekrar canlanıyor ve biz bundan dolayı nefes dahi alamıyoruz. Çok kötü bir durum. Rabbim hiçbir anne ve babaya bu olayı yaşatmasın" diye konuştu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Süleymanpaşa, Çocuk, Cuma, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum         
12:53
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
11:45
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor         
08:45
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak 3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak "kurallara uyun" dedi         
07:57
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti         
21:10
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 16:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei