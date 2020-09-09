Tekirdağ'da parkta 11 yaşındaki çocuğun dövülme anları kamerada - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.

Olay, cuma akşamı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Güneş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta arkadaşlarıyla oynayan A.B.'nin yanına gelen bir çocuk, "Burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz" diyerek tartışmaya başladı. Çocuklar arasında çıkan kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Çocuklardan biri eve gidip durumu anlattığı ablası A.G,. bir süre sonra parka gelip o sırada arkadaşlarıyla birlikte oturan A.B.'ye sandalye fırlattı, ardından otururken yumruk ve tekme atarak saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan A.B.'nin yanına parkta bulunanlar gitti. Parktaki vatandaşlar çocuğu darbeden A.G.'yi uzaklaştırdı. Çocuğun A.G. tarafından darbedilme anları çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.