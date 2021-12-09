Tekirdağ'da pes dedirten görüntü... Denizden market arabası çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da pes dedirten görüntü... Denizden market arabası çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da hayalet ağları temizleme etkinliğinde denizden çıkan market arabası görenlere "pes" dedirtti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde denizin dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin de katıldığı çalışmada sudaki hayalet ağların toplandığı anlar denizaltı kameraları tarafından görüntülendi. Soğuk suya dalan dalgıçlar hayalet ağları tek tek toplarken, denizden çıkan market arabası görenleri şaşırttı. Sahil dolgu alanında toplanan atıklar daha sonra sergilendi. Sergiyi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar gezerken, hayalet ağların arasında denizden çıkan alışveriş arabası görenleri şoke etti.

Vali Yıldırım, " Marmara Denizi'nin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın ağları zaman zaman kazayla da olsa denizde kalıyor. Bunlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız altıncı faaliyet. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyorlar. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlık bekliyoruz. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağları balıkçılık yapanların kaza sonucu düşürdükleri ağlar olduğunu düşünsek bile, ki onları da temizlemeye gayret gösteriyoruz, ama çöpleri de vatandaşlarımız atıyor. Vatandaşlarımızın çöpleri atmamaları gerekiyor. Bunu herkese söylüyorum. Başka yerden atılan çöpler akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor" dedi.