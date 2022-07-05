Ekipler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler U.C, B.A. ve C.A'nın piknik yaparken yangına neden olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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