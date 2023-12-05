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Tekirdağ'da Pitbull Saldırısı - Son Dakika

Tekirdağ'da Pitbull Saldırısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğiyle dışarıya çıkan bir kadın, ağızlıksız ve tasmalı bir pitbullun saldırısına uğradı. Kadın ve köpeği yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın, saldırı sonrası polise başvurarak hastaneye gitti ve tedavi edildi. Olayın ardından kadın, sahipsiz hayvanların sokaklarda dolaşmaması gerektiğini vurguladı.

05.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:26
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğiyle dışarıya çıkan bir kadın, ağızlıksız ve tasmalı bir pitbullun saldırısına uğradı. Kadın köpeğiyle yaralanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

KOLUNU ISIRDI

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan Ayda İncekulak, bir anda tasmalı ve ağızlıksız bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Israrlı bir şekilde kadına ve kucağındaki köpeğine saldıran pitbull, bir süre kadının kolu ve köpeğe asılı kaldı. Büyük korku yaşayan Ayda İncekulak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar kısa sürede pitbull köpeği uzaklaştırılırken, köpek saldırısına uğrayan kadın kucağındaki köpeğiyle yaralandı. Büyük panik geçiren Ayda İncekulak, kısa sürede polise başvurarak oradan hastaneye gitti. Hastanede ilk tedavisini yaptıran Ayda İncekulak, gazetecilere o anları anlattı. O anlar çevredeki bir büfenin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Tekirdağ'da Pitbull Saldırısı: Kadın ve Köpeği Yaralandı

"ÖNCE BANA SONRA KÖPEĞİME SALDIRDI"

Ayda İncekulak yaptığı açıklamada, "Köpeğimi dışarıya çıkardım. Dönüşte şurada o köpeği görünce ben köpeğimi aldım. Saldırmaya başladı, önce benim kolumu yakaladı. Sonra bir şekilde benden vazgeçip köpeğime saldırdı. O sırada insanlar gelmeye başlamıştı. Gelen insanlar önce köpeğe vurarak benim kolumu kurtardı. Ondan sonra büfeden insanlar çıkarak bizi kurtardı" dedi.

Tekirdağ'da Pitbull Saldırısı: Kadın ve Köpeği Yaralandı

"TASMASI OLDUĞU İÇİN SAHİPSİZ KÖPEK DİYEMİYORUM"

Büfede bir süre beklediklerini dile getiren Ayda İncekulak, "Köpek saldırmak için etrafımızda tur atıyordu. Kolum yaralı hastaneye gittim, müdahale edildi. Aşılar yapılıyor, yarın da bulaşıcı hastalıklara götürüleceğim. Avukatım da geldi şikayette de bulundum. Aslında hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş bir hayvanlar var. Beni en çok üzen ise sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunların ağızlıksız çıkmaması lazım. Tasması vardı. Onun için sahipsiz diyemiyorum. Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir biçimde dolanıyor. Bana saldırdı, bir başkasına da saldırmasın istiyorum. Köpeklere alışkın olduğum için çok fazla etkilenmedim diyorum ama yine de çok kötü oldum. Kolumun ağrısı halen çok fena şekilde. Bir şekilde önlem alınmalı. Bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Pitbull Saldırısı - Son Dakika


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