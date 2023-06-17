Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

17.06.2023 16:08

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, HDP Süleymanpaşa ilçe başkanı da bulunuyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi faaliyetlerini sürdürüyor. Polis ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ''''''''da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

İLÇE BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ YAKALANDI

Haklarında örgütsel faaliyetlerine yönelik ifade ve teşhis beyanları bulunan ve aralarında 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimde YSGP ikinci sıra milletvekili adayı S.K. ve HDP Süleymanpaşa ilçe Başkanı N.A.''nın da bulunduğu N.O., S.S., B.K. olmak üzere toplam 5 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Tekirdağ''''da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

PKK MENSUPLARININ FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda Tekirdağ Süleymanpaşa HDP İlçe başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, etkisiz hale getirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları, örgüt dokümanları, toplatma kararı bulunan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler, pankartlar, KCK-HDK yapılanması ile ilgili kitaplar ve isim listeleri bulunarak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ''da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Tekirdağ, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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