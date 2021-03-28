Adreste yapılan aramada bulunan SIM kart ve cep telefonuna el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada