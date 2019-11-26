Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ergene ilçesine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2  hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Ergene, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]