Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama
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Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama, System.String[]

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, Ç.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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