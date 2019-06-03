Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da plajlar doldu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da plajlar doldu

45 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi.

Tekirdağ'da plajlar doldu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen tatilciler denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.
Kumbağ esnafından Tevfik Yavuz, "Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek dileğimiz. İnsanların İstanbul'a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul'a yakın Kumbağ'ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur.  Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut" dedi.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
İstanbul, Kumbağ, Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak! 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da plajlar doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]