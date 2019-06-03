Tekirdağ'da plajlar doldu
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ
'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi. Ramazan Bayramı
tatili sebebiyle İstanbul
ve çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da bulunan Altınova
ve Kumbağ
plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen tatilciler denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.
Kumbağ esnafından Tevfik Yavuz, "Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek dileğimiz. İnsanların İstanbul'a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul'a yakın Kumbağ'ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut" dedi.
- Tekirdağ
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