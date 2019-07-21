Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da plajlar doldu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da plajlar doldu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti.

Tekirdağ'da plajlar doldu, System.String[]
TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti.
Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tekirdağ'da hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar ve turistler mavi bayraklı plajlara sahip Altınova, Kumbağ, ve Şarköy ilçelerindeki plajları doldurdu. Bölgedeki sosyal aktivitelerden de faydalanan tatilciler, İstanbul'a yakın olması nedeni ile de hafta sonlarında Tekirdağ'a gelerek halk plajlarında güneşin tadını çıkarıp, denizde serinledi.


Altınova, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar Tarihi kapalı çarşıda 40 liraya satılan Maraş burma bilezik vatandaşların gözdesi oldu Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 23:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da plajlar doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]