Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi

13.06.2022 13:50
Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde 4 gün boyunca vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde 4 gün boyunca vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Ekipler her gün konser öncesi sahnede katılımcılara madde bağımlılığının önlenmesi, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele konularında bilgi verildi.

Festival alanında açılan stantta da vatandaşlara uyuşturucu madde ve zararları hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" ile "Uyuma" adlı mobil uygulama projesini tanıttı.

YORUMLAR
500
Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement