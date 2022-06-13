Ekipler ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" ile "Uyuma" adlı mobil uygulama projesini tanıttı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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