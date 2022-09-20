Tekirdağ 'da polis ekiplerince bazı adreslerde yapılan aramalarda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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