Depoda yapılan aramada 345 litre kaçak içki, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 şişe etiketi ve 6 bin 850 boş içki şişesi ele geçirildi.

Tekirdağ 'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 345 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.