Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

09.09.2022 11:01
Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 345 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 345 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda kaçak içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada 345 litre kaçak içki, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 şişe etiketi ve 6 bin 850 boş içki şişesi ele geçirildi.

H.T.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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