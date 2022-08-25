Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi

25.08.2022 12:22
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede cep telefonu satan 2 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı bin 131 kablolu kulaklık, 13 kablosuz kulaklık, 424 cep telefonu ekranı, 78 cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 cep telefonu ve cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika
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