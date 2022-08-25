Operasyonda gümrük kaçağı bin 131 kablolu kulaklık, 13 kablosuz kulaklık, 424 cep telefonu ekranı, 78 cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 cep telefonu ve cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika

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