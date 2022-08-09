Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

09.08.2022 10:21
Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız silaha yönelik yapılan çalışmada 25 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız silaha yönelik yapılan çalışmada 25 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından silah ve uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet mermi, 6 adet kuru sıkı tabanca, 60.67 gram eroin maddesi, 29.59 gr metamfetamin, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 8.66 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 25 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
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