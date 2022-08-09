Ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlar ve bazı adreslerde yaptığı aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 109 mermi, 60 gram eroin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ 'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 14 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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