Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 295 mermi, 4 ruhsatsız tüfek, 138 uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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