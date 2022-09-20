Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 2 tüfek, 250 gram uyuşturucu, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 11 bin lira para ele geçirdi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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