Tekirdağ
'da polis gecesinde Muazzez Ersoy
sahne aldı
TÜRK Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da ünlü sanatçı Muazzez Ersoy ile Mehmet Erdem ve Rubato, konser verdi.
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gece Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato, konser verdi. Geceye Vali Aziz Yıldırım
, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, çok sayıda iş insanı, bürokrat ve teşkilat mensubu katıldı. Emniyet Müdürü Aydın, Türk polis teşkilatının üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Tekirdağ halkına desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum. Bu gecenin düzenlenmesinde her türlü desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk polis teşkilatına 1974 yılında katıldım. O günden bu yana bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum. Bu gecenin yapılmasındaki amaçta Tekirdağ emniyeti olarak eksikliklerimiz vardı. Sizlerin yardımları sayesinde o eksiklikler giderilecek dedi.
Sanatçı Mehmet Erdem de polis teşkilatına destek olmak için geceye katıldığını, teşkilatın kazasız belasız nice 174 yılları olması temennisinde bulundu. Ünlü grup Rubato ise polislik mesleğinin zorluklarını bildiklerini ve böyle bir geceye çok ihtiyaç duyulduğunu bu nedenle seve seve sahne alacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçılar zaman zaman şarkılarını katılımcılarla birlikte söyledi. Konser sonunda sanatçılara hediye ve plaket takdim edildi.