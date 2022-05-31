Tekirdağ'da, çantalarını atıp kaçan 5 Afgan kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 5 kişi, sırtlarındaki çantaları atarak kaçtı. Takiple yakalananların Afgan kaçak göçmenler olduğu belirlenirken, çantalarından Afganistan bayrağı ve giyim eşyaları çıktı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki adliye binası yakınlarında, sırtlarında çanta ile dolaşan 5 kişinin durumundan şüphelenen polis, durdurup üzerlerinde inceleme yapmak istedi. Polislerin yanlarına geldiğini gören 5 kişi, sırtlarındaki çantaları çıkarıp, atarak farklı noktalara doğru kaçmaya başladı. Takviye ekipler de devreye sokularak yapılan takip sonucu 5 kişi yakalandı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 5 kişinin, Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçakların attıkları çantalardan, Afganistan bayrağı ile giysiler çıktı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.