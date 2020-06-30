Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı - Son Dakika

Zanlının 10 suçtan kaydı bulunduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izledi.

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