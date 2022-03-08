Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 12:52
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir alışveriş merkezinde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara, karanfil armağan ederek broşür verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli personel de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kadınlar, polis ve jandarma ekiplerinden bu özel günde karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri de stantları ziyaret ederek bilgi alıp, görevli kadın personelin kadınlar gününü kutladı.

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

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Dünya Kadınlar Günü, Tekirdağ, Jandarma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika


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