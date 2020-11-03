Tekirdağ'da polise hakaret eden ve fiziki müdahalede bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde uyarılara rağmen kaçarak evinde yakalanan kişi, alkol ölçümü yapmak isteyen ekiplere fiziki müdahalede bulunması sonrası gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye görevinde tehlikeli ve hızlı bir şekilde yolda zikzak çizerek ilerleyen bir aracı tespit etti.

Ekiplerin yanından hızla geçen abartı egzoz takılı araç, çevreye zarar verdiği için ekipler tarafından uyarıldı.

Ekiplerin uyarılarına uymadan kaçan şahıs ilçenin Aydınevler Mahallesindeki ikametine geldi.

Gözaltına alınan F.Ç, alkol ölçümü için ekip aracına bindirildiği esnada ekiplere fiziki müdahalede bulunarak hakaret etti.

F.Ç'nin yapılan alkol muayenesinde 1,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında, "görevli memura mukavemet" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.