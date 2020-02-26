Tekirdağ'da polisin "dur" ikazına uymayan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da polisin "dur" ikazına uymayan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da polisin

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde M.K.Ş'nin kullandığı 34 NE 7267 plakalı otomobile "dur" ikazı yaptı.

İkaza uymayarak kaçan otomobil, Sanayi Çarşısı yakınlarında polis ekiplerince durduruldu.

Otomobilde yapılan kontrollerde Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, lastik bot ve kürek bulundu.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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