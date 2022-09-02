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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesinde 1 ev, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 269 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 307 bin 320 dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika

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