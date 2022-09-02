TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

02.09.2022 14:10

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesinde 1 ev, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 269 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 307 bin 320 dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika

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