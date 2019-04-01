Tekirdağ'da Polisin Şüphesi Uyuşturucu Yakalattı
17 dakika önce
Tekirdağ'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu 3 kişiden uyuşturucu madde, 1 kişide ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekirdağ
'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu 3 kişiden uyuşturucu madde, 1 kişide ruhsatsız silah ele geçirildi. Merkez
ilçesi Süleymanpaşa
'da polis ekiplerince belirtilen bir adres üzerinde şüphelenerek durdurulan araç ve içerisinde bulunan F.Y. ve Ö.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında sigara jelatinine sarılı vaziyette 5 adet ecstasy hapı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince başka bir adreste şüphelenilerek durdurulan M.G. ile M.A.K. isimli şahıslar üzerlerinde yapılan üst aramasında, M.G. isimli şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 12 adet 9x19 mm fişek, M.A.K. isimli şahıs üzerinden ise 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:03 Kaynak: İHA
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