Son dakika haberi! Polisten kaçan araçlarda 14 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da polisin "dur" ikazına uymayan araçlarda 14 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınırdan Yunanistan'a geçiş yapamayan sığınmacıların Tekirdağ üzerinden İstanbul'a götürüldüğü istihbaratı üzerine şüpheli otomobil ve hafif ticari aracı uygulama noktasında beklemeye başladı.
Malkara uygulama noktasına yaklaşan araçların sürücüleri, polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonrası durdurulan araçlarda Afganistan ve Bangladeş uyruklu 14 sığınmacı yakalandı.
Sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücüler B.A. ve U.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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