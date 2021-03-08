Kadınlara 8 Mart jesti: 1 gün izinli sayıldılar - Son Dakika

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ çalışan kadın personelinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl da örnek bir uygulama ile kutladı. Bünyesinde yaklaşık 150 kadın personele istihdam sağlayan şirket, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve bu özel günü sadece kendilerine ayırmaları için kadın personeline bu yıl için fazladan bir gün izin hakkı sağladı.

TREDAŞ, 4 yıldır aralıksız devam eden 8 Mart izin uygulamasını, kadın personellerinin tercih ettikleri güne göre 8 veya 9 Mart tarihlerinde kullanabileceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ