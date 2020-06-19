Tekirdağ'da polisten maske uyarısı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda anonslarla uyardı.

İl Pandemi Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında dün yaptığı toplantının ardından il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanlarda, taşıtlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini kararlaştırdı. Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına ve bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına da karar verildi.Kararın ardından maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve takmayan kişilere 900 TL ceza uygulanacağı açıklanan Tekirdağ'da vatandaşların büyük bölümünün maske kullandıkları görüldü. Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri devriye görevi yürüterek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları maskeyi kuralına göre kullanmaları yönünde uyardı. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar ise hemen maskelerini taktı. Bazı vatandaşlar ise bulundukları noktadan uzaklaştı. Polis ekiplerinin uyarıları gün boyu sürdü.