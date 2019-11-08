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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hasmını pompalı tüfekle vuran şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hasmını pompalı tüfekle vuran şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Muratlı'nın Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında tartışma yaşanan Günay G.'yi pompalı tüfek ile bacaklarından vuran şüpheli Ö.K. kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Bacaklarından yaralanan Günay G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından önce Muratlı Devlet Hastanesine, ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.


Şüpheli Ö.K., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüphelinin sorgusu sürerken, yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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