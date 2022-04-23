Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

23.04.2022 10:15
Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde S.K. (30) ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, pompalı tüfekle S.K'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan S.K, ağabeyi tarafından kamyonetle polis merkezinin önüne getirildi.

Buradan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor.

Öte yandan, S.K. ve ağabeyinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:58 TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:15:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement