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TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

11.01.2022 15:32

TEKİRDAĞ'da poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

TEKİRDAĞ'da poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Adalara yapılan feribot seferleri durduruldu, gemiler açıkta demirledi.

Meteoroloji'nin Trakya'da kuvvetli fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor. Poyraz, nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri bir süreliğine durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerinin sürdürüyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ
TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ
TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

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Marmara Denizi, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika
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