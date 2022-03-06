Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

06.03.2022 14:55

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda yük gemisi ve tekne, Tekirdağ açıklarında demir attı.

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda yük gemisi ve tekne, Tekirdağ açıklarında demir attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz etkili oldu, birçok yük gemisi Tekirdağ açıklarında demir attı. Denize açılan balıkçı tekneleri de Süleymapaşa balıkçı barınağına geri döndü. Balıkçılar av için barınakta beklemeye geçerken, dalgalar da Tekirdağ kıyılarına vurdu.


Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı
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Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı - Son Dakika


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