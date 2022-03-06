TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

06.03.2022 22:31

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ açıklarında demir attı.

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ açıklarında demir attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında gemi ve şilepler demirledi. Denize açılan balıkçı tekneleri de poyraz nedeniyle dönerek Süleymapaşa balıkçı barınağına döndü. Balıkçılar, yeniden avlanmaya çıkmak için barınakta beklerken, dalgalar da Tekirdağ kıyılarında etkili oldu.

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ
TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ
TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ - Son Dakika


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