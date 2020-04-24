Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor - Son Dakika

Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor
7 saat önce
Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oluyor.
Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor
TEKİRDAĞ - Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oluyor. Bazı gemilerin Tekirdağ'ın kıyılarına demirlediği gözlendi.
Havanın güneşli sıcak olmasına karşın Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan poyraz etkili oluyor. Marmara Denizinde etkili olan poyraz nedeniyle Uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok yük gemisi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:11 Kaynak: İHA
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