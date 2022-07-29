Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı

29.07.2022 16:02
Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı

Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandıTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saatteki hızı 45 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saatteki hızı 45 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Birçok gemi açıkta beklerken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların bile uçmakta zorlanarak deniz üzerinde beklediği görüldü. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle uluslararası ticaret gemileri açıkta demirleyerek beklerken, poyraz nedeniyle uçamayan yüzlerce martı, denize konarak rüzgarın azalmasını bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yayınladığı tahmin raporunda poyrazın etkisinin gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor: Martılar uçmakta zorlandı - Son Dakika
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