Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

6 saat önce

Marmara Denizinde meydana gelen poyraz etkisini kaybetti.

Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti, System.String[]

Marmara Denizinde meydana gelen poyraz etkisini kaybetti. Tekirdağ'da dev dalgalardan geriye yer yer kırık demir korkuluklar kaldı.


Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, öğlen saatleri itibarıyla etkisini kaybetti. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlemişti. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle balıkçı tekneleri, çok sayıda tanker ve şilep tekrar denize açılarak yollarına devam etti.


Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metreye çıkan dalgalar yer yer sahildeki demir korkulukların kırılmasına da neden oldu. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı
Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]