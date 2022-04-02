Tekirdağ'da psikolojik danışmanlara "Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık" eğitimi verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da psikolojik danışmanlara "Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık" eğitimi verildi

02.04.2022 12:41
Tekirdağ'da psikolojik danışmanlara "Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık" eğitimi verildi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık" programı kapsamında psikolojik danışmanlara eğitim verildi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık" programı kapsamında psikolojik danışmanlara eğitim verildi.

Trakya Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitimde 20 psikolojik danışmana Dr. Atanur Akar ve Nurten Büyükuçar tarafından 4 gün boyunca belirli konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerini tamamlayan psikolojik danışmanların, çalıştıkları okul ve kurumlarda proje kapsamında öğrendikleri öğrenci ve veli oturumlarını uygulayarak, okul iklimlerinde katma değer oluşturmaları bekleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinin önemine değinerek, katılımcılara uygulayıcı belgeleri ve sertifikaları takdim etti.

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milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da psikolojik danışmanlara 'Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık' eğitimi verildi - Son Dakika


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