Radyatör ve kombi vanası çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinden radyatör ve kombi vanalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir iş yerine gece giren 2 şüpheli, burada bulunan ve değeri yaklaşık 25 bin lira olduğu belirtilen 300 radyatör vanası ile 250 kombi vanasını çalarak kaçtı.

Sabah geldiklerinde olayı fark eden iş yeri sahipleri polise haber verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin O.E. ve A.C.T. olduğunu belirledi.

Polislerce gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.