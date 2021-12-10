Tekirdağ'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
N.O'nun kullandığı 59 ED 360 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçta bulunan F.G. ve N.Ç. yaralandı
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar otomobilden çıkarılarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi kaldırıldı.
Kaynak: AA
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