Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi

10.03.2022 12:33
Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir otomobilde Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada 2 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 322 sikke, haç ve yüzükler ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi - Son Dakika
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