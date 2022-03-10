Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 adet eser ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince, bir araçta yapılan aramada, 2 adet dedektör, 322 adet sikke, 28 adet yüzük, haç vb. obje olmak üzere toplamda Roma dönemine ait 350 adet eser ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

(Halil Dağ/İHA)