Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi

11.03.2022 00:58
Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi

Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 adet eser ele geçirildi.

Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 adet eser ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince, bir araçta yapılan aramada, 2 adet dedektör, 322 adet sikke, 28 adet yüzük, haç vb. obje olmak üzere toplamda Roma dönemine ait 350 adet eser ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Roma dönemine ait 350 parça ele geçirildi - Son Dakika
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