Tekirdağ'da Roman mahallesinde erzak yardımı dağıtıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Roman mahallesinde erzak yardımı dağıtıldı

SOKAĞA çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ'da, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Romanların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'ndeki vatandaşlara erzak dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iki gün içinde dar gelirli vatandaşlara 6 bin kilo erzak dağıtacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ'da sessizlik hakim oldu. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katılımıyla Roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde erzak dağıtımı yapıldı. Yardımın geldiğini gören vatandaşlar erzak almak için evlerinden sokağa çıkınca polis aracından evlerine girmeleri yönünde uyarıldı. Kaymakam Kaya ile Başkan Yüksel, erzakların herkese verileceğini ve vatandaşların evlerine girmelerini istedi.

'HEPİMİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, " Sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlarımızın evde kalması için teşvik edecek uygulama yaptık. Belediye başkanımız ile birlikte, hanelerine ve sofralarına koyacukları gıdalarını yetiştiriyoruz. Özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum hazırlıkları için. Ama sahada çalışan tüm görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

6 BİN KOLİ ERZAK DAĞITILILYOR

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Cüneyt Yüksel, ise iki gün içinde 6 bin koli erzak dağıtımının yapılacağı belirterek, "Hazır sokağa çıkma yasağı varken ihtiyaç sahiplerine vatandaşlarımızın tamamına kapı kapı erzaklarına veriyoruz. İnşallah bugün yarın şehrin bütün yardım noktalarına daha önce aldığımız taleplere toplamda 6 bin erzak dağıtımı yapacağız. İki gün içerisinde bitirmek istiyoruz. Bu işi herkes evinde iken bitirmek istiyoruz. Allah bir an önce milletimizi bu illetten kurtarsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu işin altında kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.