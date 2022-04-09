Tekirdağ'da "Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi

09.04.2022 10:46
Tekirdağ'da "Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ'da "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Aydoğdu Mahallesi'ndeki okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Aydoğdu ve 13 Kasım ilkokullarının bahçelerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı.

Çocuklar, maskotlar ve animatörler eşliğinde şişme oyun parkurları, sosis balon, yüz boyama, dev tahta blok oyunu gibi etkinliklere katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Toplumsal yapımızın kültürel zenginliğine, renkli kişilikleriyle ahenk katan tüm Roman vatandaşlarımızın, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Bugüne özel olarak Aydoğdu Mahallemizde yaşayan çocuklarımız için etkinlikler düzenledik. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme bizim için de mutluluk kaynağıdır.

Süleymanpaşa'da yaşayan çocuklarımız ve gençlerimize fırsat eşitliği sunmak, onların zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayarak ilçemize ve ülkemize değer katan bireyler olmalarına öncülük etmek amacıyla, Aydoğdu Mahallemize çok kapsamlı bir şekilde hizmet verecek bir gençlik merkezi inşa ediyoruz. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız sanattan spora, akademik destekten sosyal olanaklara kadar çok çeşitli imkanlara sahip olacaklar."

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Hisarcık, Tekirdağ, gençlik, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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